Как в Киеве наказывают проституток и сутенеров

Информатор Деньги продолжает исследовать тему наказаний за организацию работы борделей. В этот раз нас интересует ситуация в столице.

Уроженка Одесской области арендовала в Киеве пять квартир для предоставления сексуальных услуг. Проститутки работали посменно, а администратор занималась рекламой, подыскивала клиентов и направляла их по нужному адресу. За час любовных утех клиенты платили от 1800 грн до 3 тыс. грн.

Сотрудников правоохранительных органов в ходе контроля за совершением преступления ради сбора доказательств звонили и заказывали девочек. В ноябре 2020-го за классический секс налогоплательщики заплатили 3 тыс. грн. Но одного зафиксированного факта оказалось мало, и 9 июня 2021 года было решено провести второй этап негласных следственных действий.

Правоохранитель также, как и в первый раз, позвонил сутенерше, и та дала ему адрес, где в квартире уже ждала проститутка. В этот раз классический секс обошелся в 1800 грн.

Но, видимо, для суда нужно было больше фактов – иначе зачем идти в третий раз, и через десять дней человек под прикрытием за классический секс заплатил еще 1800 грн.

От таких доказательств сложно отмахнуться, и обвиняемая сутенерша признала свою вину. В итоге судья Дарницкого районного суда Киева дал ей пять лет тюрьмы с испытательным сроков три года.

В другой истории, в феврале 2019 года уроженка Николаевской области вместе со знакомой решили зарабатывать на сексуальных услугах. Для этого в Киеве арендовали квартиру, дали объявление в интернете и стали искать клиентов. За услуги просили от 1000 грн до 2000 грн за час.

И в этом случае правоохранители решили дотошно собирать доказательства. В конце мая 2019 года в ходе проведения специального следственного эксперимента правоохранитель позвонил по номеру из рекламного сообщения и заказал девочку в отельный номер. Фактом преступной деятельности был оральный и классический секс. В этот раз одного визита проститутки было достаточно для сбора доказательств.

Суд не длился долго. Обвинительный акт поступил в суд вместе с соглашением о признании вины. В итоге, судья Печерского районного суда Киева приговорил обвиняемую к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком один год.

Наладить бизнес на сексуальной эксплуатации пробовали еще и иностранцы. Однажды гражданин Ирана приехал в Киев, чтобы подыскать девушек для работы проститутками в Дюссельдорфе. С помощью WhatsАрр он вербовал проституток и предлагал им оплату от 400 до 1500 евро, из которых половину нужно было бы отдать сутенерам. Во время переписки с кандидатками он просил выслать фото и лично встречался на Хрещатике с теми, кого посчитал подходящими для предоставления платных сексуальных услуг.

Двух девушек удалось завербовать и для них купили билеты на рейс Киев — Варшава – Дюссельдорф. Но во время прохождения паспортного контроля их остановили сотрудники полиции.

В суде иностранец пошел на сделку со следствием и полностью признал свою вину. Судья Шевченковского райсуда Киева дал пять лет лишения свободы с испытательным сроком два года.

Елена Скобцева, Информатор Деньги