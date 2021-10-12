Суд відсторонив від посади члена Комісії з азартних ігор через підозру в корупції

Чиновнику закидають отримання 90 тисяч доларів хабаря.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду у понеділок, 11 жовтня, відсторонила від посади члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, якого підозрюють в корупції.

Про це повідомляється в фейсбуці антикорупційної прокуратури та ВАКС.

Члена КРАІЛ Євгена Гетьмана затримали за підозрою в отриманні 90 тисяч доларів неправомірної вигоди ще у кінці серпня. Слідство вважає, що підозрюваний чиновник вимагав та одержав неправомірну вигоду за сприяння у наданні дозволів та ліцензій у сфері грального бізнесу.

Детективи НАБУ з’ясували, що член комісії взяв гроші за видачу ліцензій на право здійснення грального бізнесу в Чернігівській та Запорізькій областях.

ВАКС заарештував Гетьмана, але він вийшов на волю під заставу 5 млн гривень.

Відсторонити його від посади вдалося тільки через півтора місяці.

Нагадаємо, що КРАІЛ — один з найновіших державних органів в Україні. Комісія розпочала роботу наприкінці листопада 2020 року після ухвалення закону про легалізацію грального бізнесу. // LB.ua