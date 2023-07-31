Жителя Рівненщини судитимуть за жорстоке вбивство односельця молотком

Рівненською окружною прокуратурою затверджено та направлено до Рівненського районного суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно жителя с. Заріцьк, Рівненського району, обвинуваченого у жорстокому вбивстві свого товариша-односельця (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України).

Слідством встановлено, що в ніч на 3 березня цього року, під час спільного застілля вдома в обвинуваченого між чоловіками виник конфлікт, у ході якого 41-річний власник помешкання, який на той час перебував на іспитовому терміні за злочини проти життя та здоров’я, наніс гостю більше 50-ти ударів молотком по голові. Від отриманих травм 46-річний потерпілий помер на місці події, а зловмисник витягнув тіло на вулицю, заховав у ямі на території господарства та закидав його землею та гілками. Про ймовірне вбивство правоохоронців повідомив друг сина загиблого, із яким хлопець шукав зниклого батька.

Наступного дня чоловіка затримали та повідомили про підозру. Наразі обвинувачений перебуває під вартою, своєї вини він не визнає.

Досудове розслідування проводили слідчі ВП№1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або й довічне.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської окружної прокуратури