Жителя Сум затримали за підозрою в умисному вбивстві

В одному з гуртожитків міста було знайдено тіло з ознаками насильницької смерті. Поліція вже затримала особу злочинця, та повідомила про підозру.

Вчора вранці до поліції надійшло повідомлення від мешканки Сум про те, що в одній із кімнат гуртожитку, на вулиці Нижньосироватській, знайдено тіло чоловіка без ознак життя. Зі слів заявниці, двері до приміщення були відчинені, а на обличчі померлого були помітні сліди крові.

На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група. У кімнаті правоохоронці виявили тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями, характерними для насильницької смерті. Як з’ясувалося пізніше, потерпілим виявився 60-річний місцевий мешканець.

Поліцейські одразу розпочали оперативно-розшукові заходи з метою встановлення особи злочинця. Оперативники Сумського районного управління поліції за декілька годин встановили чоловіка причетного до вчинення злочину. Ним виявивився 42-річний житель обласного центру.

У ході подальшого розслідування поліцейські встановили, що напередодні ввечері, під час спільного вживання алкоголю, між чоловіками виник конфлікт. Суперечка переросла в бійку, під час якої фігурант завдав потерпілому тілесних ушкоджень, які спричинили смерть.

Зловмисника затримано в процесуальному порядку. Слідчі поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). За вчинене чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області