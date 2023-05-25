Жителя Ужгородщини судитимуть за вимагання надуманого боргу

Ужгородська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно мешканця району за фактом вимагання грошових коштів, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України).

Під час розслідування злочину правоохоронці встановили, що чоловік займався вимаганням надуманого боргу у потерпілого. Він неодноразово заявляв останньому, що той повинен сплатити йому 300 доларів США за нібито неналежний ремонт автомобіля. При цьому задокументовано, що підозрюваний вдавався до словесних погроз і побиття закарпатця, аби змусити віддати грошові кошти.

Зловмисника затримали в березні, саме при одержанні грошей, для чого він залучив посередника. Досудове розслідування здійснювали слідчі Ужгородського райуправління поліції за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР НПУ.

Обвинувачений наразі перебуває під вартою без можливості внести заставу. Подальший розгляд провадження здійснюватиме Ужгородський міськрайонний суд.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури