Жителя Вінниччини підозрюють у зґвалтуванні малолітньої дівчинки

29 червня слідчі обласного главку поліції повідомили про підозру 27-річому чоловіку, який вчинив особливо тяжкий злочин відносно 13-річної дитини. На період досудового розслідування суд обрав зловмиснику запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у вигляді 805 200 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в березні зловмисник запросив потерпілу до свого дачного будинку в одному із районів на Вінниччині.

Після спільного відпочинку підозрюваний користуючись своїми віковими та фізичними перевагами, утримуючи руки малолітньої, зґвалтував дівчинку. Про те, що сталось, дитина мовчала і нікому не розповідала. Наприкінці травня батьки потерпілої дізнались про злочин і відразу звернулись до поліції.

Після проведення ряду експертиз і необхідних процесуальних дій, слідчі зібрали неспростовні докази причетності зловмисника до злочину та повідомили йому про підозру.

Раніше затриманий вже фігурував у кримінальному провадженні, яке розслідувалось за фактом вчинення ним злочину проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

Оперативний супровід досудового розслідування здійснюють працівники Управління міграційної поліції, процесуальне керівництво обласна прокуратура.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені, розпочатому за ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області