Жителя Житомира підозрюють у підпалі будинку на Черкащині

За процесуального керівництва Золотоніської окружної прокуратури повідомлено про підозру 31-річному жителю м. Житомира за закінчений замах на умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 КК України).

За даними слідства чоловік, перебуваючи на одній із вулиць в м. Золотоноша, діючи умисно, з корисливих мотивів кинув пляшку з легкозаймистою сумішшю в житловий будинок, в якому на той час перебували його власники. Пожежу вдалося локалізувати, постраждалих осіб немає. Внаслідок загоряння будинок зазнав незначних пошкоджень.

За результатами вжитих оперативних заходів встановлено особу злочинця, якого затримано у порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру.

Судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення вини правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури