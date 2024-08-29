Жителю Одеського району повідомили про підозру у вчиненні домашнього насильства над матір’ю

За це правопорушення 34-річному чоловіку загрожує до двох років позбавлення волі.

Фігурант ніде не працює, останнім часом почав зловживати алкогольними напоями і ображати 51-річну матір, з якою проживає.

«Ми встановили, що коли жінка відмовлялася давати синові гроші на алкоголь або за будь-якого побутового непорозуміння він влаштовував скандали, лаявся на матір, принижував її, погрожував їй побиттям, – розповів старший дільничний офіцер відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 Іван Арпентій.

Протягом останнього місяця дільничні офіцери поліції тричі отримували звернення від потерпілої щодо агресивної поведінки сина. Правоохоронці поставили чоловіка на профілактичний облік за категорією «кривдник», склали відносно нього протоколи за частинами 1 та 2 статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім того, виписали термінові заборонні приписи, якими заборонили у будь-який спосіб певний час наближатися до матері. Правопорушника попередили про кримінальну відповідальність, якщо й надалі чинитиме домашнє насильство. Суд визнав кривдника винним та призначив йому стягнення у вигляді штрафу.

Втім, належних висновків чоловік не зробив. Після чергового звернення потерпілої до поліції, до справи долучилися слідчі, які розпочали провадження за ст. 126-1 Кримінального кодексу України.

«Зібравши достатньо доказів, ми повідомили фігуранту про підозру у вчиненні домашнього насильства, тобто умисному систематичному вчиненні психологічного насильства щодо особи, з якою винний перебуває у сімейних відносинах, що призводить до психологічних страждань та погіршення якості життя потерпілої. Згідно із чинним законодавством, правопорушнику загрожує до двох років позбавлення волі. Слідство триває ми під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури», – повідомила слідча відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 Олена Діцул.

Поліцейські закликають всіх, хто потерпаєте від фізичного, психологічного, економічного чи сексуального насильства, не замовчувати це, а одразу звертатися по допомогу до територіального підрозділу поліції або дзвонити на спецлінію за номером 102. Крім того, цілодобову психологічну та юридичну консультації з питань запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерній дискримінації потерпілі можуть отримати за номером Національної «гарячої лінії» 116-123 та номером Урядової «гарячої лінії» 15-47. Інформація щодо протидії домашньому насильству також є у чат-боті МВС: police_helpbot.

Одеське районне управління поліції № 2