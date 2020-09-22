Повідомлено про підозру чоловіку, який використовував чужу малолітню дитину для жебрацтва

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської місцевої прокуратури № 7 повідомлено про підозру 28-річному киянину, який використовував чужу малолітню дитину для заняття жебрацтвом (ч. 2 ст. 150-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж червня-серпня 2020 року мешканець міста Києва систематично займався жебрацтвом на території Подільського району столиці. При цьому, щоб викликати у людей почуття жалю, чоловік неодноразово залучав до жебрацтва 12-річну дівчинку з порушенням розумового розвитку — доньку своєї знайомої.

Викрити злочин вдалося завдяки небайдужим громадянам, які стали свідками цинічної експлуатації дитини.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. У межах розслідування буде також надана правова оцінка діям матері.

Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.

Прес-служба Київської міської прокуратури