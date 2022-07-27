Жителю села на Харківщині повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури жителю села Руська Лозова повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За даними слідства, у березні, коли російські військові окупували село Руська Лозова Харківського району, підозрюваний, будучи начальником цеху місцевого підприємства, вирішив надати допомогу окупантам. Він попросив свого колегу привести у належний стан транспортні засоби, що належать компанії, для передачі їх у подальшому російським військовим. При цьому підозрюваний достовірно знав, що власники та керівництво підприємства виїхали з населеного пункту та не контролюють обстановку щодо матеріальних ресурсів. Пізніше чоловік добровільно передав представникам збройних формувань держави-агресора транспортні засоби, призначені для вантажних та пасажирських перевезень.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора