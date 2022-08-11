Житомирські поліцейські виявили посіви конопель на мільйон доларів

Аби приховати свою діяльність, ділки засіли коноплі серед соняшникового поля.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Житомирській області та слідчі слідчого управління обласної поліції та Бердичівського відділу поліції проводять документування групи осіб, які займаються вирощуванням конопель для подальшого їх збуту. Під час заходів поліцейські встановили місце розташування плантацій – угіддя в Андрушівському районі. Аби не привертати увагу, ділки засіяли коноплі поміж посівів соняшника.

Учора, 10 серпня, оперативники та слідчі спільно з фахівцями обласного управління держгеокадастру виїхали на місце, де виявили майже 2000 кущів конопель. За попередніми даними вартість «рослин» за цінами «чорного ринку» сягає мільйона доларів США.

Наразі поліцейські встановлюють коло осіб, що можуть бути причетні до «агробізнесу». Кримінальне провадження під процесуальним керівництвом Бердичівської окружної прокуратури розслідується за статтею 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України