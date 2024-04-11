Життя не вчить: жителька Тернопільщини двічі потрапила у пастку шахраїв

Упродовж місяця жінка двічі потрапляла у шахрайські пастки. Спочатку, коли намагалася оформити онлайн кредит, а потім, коли спробувала отримати фейкову грошову допомогу.

Правоохоронці встановили, що у березні жителька Скалатської громади знайшла рекламу швидкого надання кредитів на невідомому сайті. Проте, щоб отримати позику, їй потрібно було сплатити перший внесок. Жінка перерахувала на невідомий рахунок понад 14 тисяч гривень, але кредит не отримала, і гроші їй не повернули.

Ця ситуація не зупинила її від подальших необдуманих дій. Днями її знову ошукали шахраї, і цього разу вона втратила майже 41 тисячу гривень. У месенджері жінка побачила повідомлення про те, що держава виплачує громадянам під час війни грошову допомогу. Вона перейшла за посиланням, вказаним у сповіщенні, та ввела дані своєї банківської картки, намагаючись отримати кошти. Після чого з її картки зникло майже 25 тисяч гривень. Пізніше до неї зателефонував шахрай, який представився працівником банку, і повідомив, що з її ще однієї картки невідомі намагаються зняти гроші. Співрозмовник порадив їй перекинути гроші на резервний рахунок. Жінка виконала усі умови співрозмовника та власноруч перерахувала 15 тисяч гривень зі своєї картки на інший рахунок.

За обома фактами шахрайства поліція проводить розслідування.

Правоохоронці радять жителя краю у жодному разі не довіряти незнайомцям та завжди перевіряти інформацію:

будь-які операції з платіжною карткою краще проводити особисто у відділенні банку;

за жодних обставин не переказуйте ваші кошти на будь-які інші рахунки та рахунки третіх осіб;

ні в якому разі не переходьте за неперевіреними посиланнями;

оформляйте позики тільки в перевірених банках, з якими вже мали справу.

У випадку підозри шахрайських дій, блокуйте картку та телефонуйте на лінію 102.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області