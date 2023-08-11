Зі Словакії екстрадовано підозрюваного у справі щодо замаху на заволодіння ₴5 млн. Укрзалізниці під час закупівлі ПЛР-тестів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України за взаємодії із Офісом Генерального прокурора домоглися екстрадиції до України одного з підозрюваних у справі щодо замаху на заволодіння грошовими коштами у розмірі 5 млн грн під час закупівлі ПЛР-тестів, а саме представника комерційної структури.

З 2022 року вказана особа перебувала у міжнародному розшуку. Влітку 2023 року завдяки співпраці з компетентними органами Словацької Республіки підозрюваного затримали, а екстрадиційний запит України задовільнили. 11.08.2023 указану особу екстрадовано в Україну.

Після передачі затриманого українській стороні йому буде обрано запобіжний захід.

Як вже повідомлялось, у межах досудового розслідування встановлено, що у 2020 році службові особи Укрзалізниці розробили схему заволодіння коштами під час закупівлі послуг з проведення ПЛР-тестування на COVID-19. Для цього було штучно завищено очікувану ціну закупівлі однієї одиниці на понад 400 гривень порівняно з ринковою та забезпечено перемогу в процедурі закупівлі заздалегідь підібраного співучасниками суб’єкта господарювання.

Усього співучасники планували заволодіти майже 5 млн грн, однак через непроходження внутрішньої процедури погодження, договір не було укладено.

У червні 2022 року було повідомлено про підозру шістьом особам. У жовтні того ж року – ще 2 особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура