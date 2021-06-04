Злочинне угруповання викрили у збуті підробленого товару через майданчик системи публічних закупівель України

Фігуранти виробляли та збували підроблене насіння сільськогосподарських культур. Серед потерпілих – державні підприємства, національні університети та міжнародні компанії.

Кримінальне правопорушення викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції.

Встановлено, що до складу організованого злочинного угруповання входило 10 осіб. Зловмисники спеціалізувалися на виготовленні підробленого насіння рослин сільськогосподарських культур. Продукцію маркували товарними знаками відомих світових виробників. Реалізовували фальсифікат до державних підприємств, фермерських господарств та фізичних осіб через офіційний майданчик електронної системи публічних закупівель України.

Від протиправної діяльності зазнали збитків кілька національних університетів, державних підприємств та міжнародні компанії. За попередніми підрахунками, сума збитків сягає 5 мільйонів гривень. Наразі працівники поліції встановлюють інших осіб, яким збувалася фальсифікована продукція. За результатами – буде надана додаткова кваліфікація.

Правоохоронці провели обшуки на території Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей за місцем проживання фігурантів, у складських приміщеннях та типографіях. За результатами вилучено насіння, яке не відповідає вимогам ДСТУ, підроблені сертифікати відповідності, обладнання для виготовлення та більше двох мільйонів гривень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) та ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до восьми років ув’язнення. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Департамент кіберполіції

Національної поліції України