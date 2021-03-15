Злочинну групу викрито на привласненні нерухомого майна за підробленими документами

У шахрайській схемі зловмисники використовували документи, виготовлені на території АР Крим ще до окупації. Фігуранти привласнювали об‘єкти у Києві, які перебували у комунальній власності. Наразі двом членам угрупування оголошено підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування співробітники Департаменту карного розшуку Нацполіції, слідчі кримської поліції за процесуального керівництва прокуратури АРК викрили групу осіб, які, використовуючи підроблені офіційні документи, виготовлені на території Криму ще до тимчасової окупації, організували шахрайську схему заволодіння та продажу об’єктів нерухомого майна.

До складу злочинної групи входили нотаріуси, адвокати, колишні правоохоронці, між якими були чітко розподілені ролі.

13 березня 2021 року в офісі приватного нотаріуса затримали учасників групи, які намагалися продати об’єкт нерухомості, що перебуває на балансі комунального підприємства міста Києва за 85 тисяч доларів США. При цьому під час продажу приміщення зловмисники використовували підроблені документи.

Під час санкціонованих обшуків в офісі нотаріуса та за місцями мешкання фігурантів правоохоронці вилучили докази, що вказують на їх злочинну діяльність: документи, гроші, автомобілі та інше майно.

Наразі двох фігурантів затримано та оголошено їм підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Окрім цього, вирішується питання щодо оголошення підозр іншим учасникам злочинної групи.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Слідчі дії тривають.

Управління комунікації Національної поліції України