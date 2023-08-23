Злочинну групу, яка обкрадала агропідприємство, очолював правоохооронець

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру вже колишньому правоохоронцю та двом його спільникам за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, організованою групою (ч. ч. 4, 5 ст. 185, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 185 КК України).

За даними слідства, 30-річний співробітник одного з відділень поліції Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області на початку цього року розробив схему незаконної наживи. Він вирішив заволодіти майном агропідприємства, розташованого на території району.

До протиправної діяльності правоохоронець залучив двох своїх знайомих, один з яких був співробітником цієї фірми і мав доступ до її складських приміщень.



З березня по червень поточного року зловмисники проникали на територію підприємства і викрадали звідти мішки з мінеральними добривами та інші товарно-матеріальні цінності. У подальшому вони «заробляли», перепродаючи накрадене.



На теперішній час встановлено чотири епізоди крадіжок, вчинених підозрюваними. Сума збитків складає понад 500 тис. грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить другий слідчий відділ (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, оперативний супровід — Харківське управління ДВБ НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури