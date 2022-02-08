Судитимуть двох громадян, викритих на збуті майже чверті мільйона підроблених доларів

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням двох осіб, викритих у придбанні, зберіганні, перевезені та збуті підробленої іноземної валюти на території міста Києва в особливо великих розмірах (ч. 2, 3 ст. 199 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачені, діючи у змові, придбали на території Турецької Республіки фальшиву валюту – долари США та євро – на загальну суму майже на чверть мільйона доларів США, та збували її на території столиці за ціною 50-60 відсотків від реальної вартості банкнот.

Якість фальшивих банкнот була настільки високою, що більшість спеціальних засобів перевірки не розпізнавали підробку.

У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці затримали ділків «на гарячому» під час збуту 230 тис. підроблених доларів США.

Також проведеними обшуками слідство встановило інші факти зберігання фігурантами провадження підроблених американських доларів, а також фальшивих євро, у тому числі в орендованому індивідуальному сейфі столичного банку.

Наразі обвинувальний акт відносно вказаних осіб скеровано до Дніпровського районного суду м. Києва для розгляду по суті. За принципової позиції прокурорів Київської міської прокуратури судом до одного з обвинувачених застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі майже 500 тис. гривень. До іншого — у вигляді застави у сумі майже 680 тис. гривень.

Матеріали щодо осіб, які сприяли придбанню та ввезенню на територію України фальшивої валюти, виділені в окреме провадження, досудове слідство в якому триває.

Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викрито кримінальне правопорушення прокурорами спільно зі слідчим управлінням ГУ НП у м. Києві за матеріалами СБ України.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура