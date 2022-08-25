На Одещині затримали 75-річного чоловіка, який хотів відкупитися від відповідальності за розповсюдження дитячого порно

Про пропозицію хабаря слідчий повідомив своєму безпосередньому керівникові. Затримали зловмисника «на гарячому» співробітники Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції під час передачі поліцейському 10 тисяч доларів США.

В ході досудового розслідування, що проводять нині слідчі відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 за оперативним супроводом міграційної поліції Одещини в рамках провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України, правоохоронці провели низку санкціонованих заходів на території Одеси. В ході слідчих дій було встановлено можливу причетність до умисного розповсюдження дитячої порнографії 75-річним містянином – уродженцем російської федерації.

Бажаючи уникнути публічного розголошення вказаних відомостей та подальшої кримінальної відповідальності, чоловік запропонував слідчому неправомірну вигоду. Про це поліцейський повідомив своєму безпосередньому керівникові.

Спільно зі співробітниками Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури Одеської області поліцейські задокументували неправомірні дії громадянина після надання правоохоронцю грошей в розмірі 9900 доларів США та 4000 гривень.

Правопорушнику повідомили про підозру в наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище. Цей злочин передбачений ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави розміром 208 тисяч гривень.

Триває слідство.

Одеське районне управління поліції № 2