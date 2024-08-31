Злодій зі стажем обікрав чоловіка на  ₴185 тисяч під час застілля

Слідчі Житомирського районного управління поліції завершили розслідування крадіжки, вчиненої під час застілля в Оліївській громаді.

На початку серпня 44-річний місцевий житель заявив про зникнення грошей та мобільного телефону. Оперативники кримінальної поліції відділу №1 Житомирського райуправління швидко встановили підозрюваного.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що крадіжка сталася під час застілля в будинку односельця потерпілого. Серед запрошених був 23-річний підозрюваний, якого учасники вечірки знали лише на ім’я. Він скористався моментом, коли один з гостей заснув, та викрав з його поясної сумки телефон та понад 4 тисячі доларів США.

Після крадіжки молодик швидко витратив гроші на нові гаджети, одяг та розваги. Поліція встановила, що він лише нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за аналогічні злочини.

Підозрюваний визнав свою провину. Всі речі, придбані на викрадені кошти, вилучено.

Нині слідчі інкримінують йому вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 (Крадіжка) КК України. 29 серпня фігуранта ознайомили з обвинувальним актом у провадженні.

Згідно з чинним законодавством, крадіжка, вчинена у період воєнного стану, карається від 5 до 8 років ув’язнення.

Житомирське районне управління поліції