Зловмисники через мережу підпільних сall-центрів обкрадали іноземних вкладників криптовалютних бірж

Кіберфахівці СБУ викрили у Львові розгалужену мережу нелегальних call-центрів. Зловмисники використовували їх для привласнення грошей іноземних громадян під приводом «інвестицій» у криптовалютні ринки.

Ділки контактували зі своїми клієнтами через приховані канали ІР-телефонії. Потерпілими від злочинної схеми стали тисячі іноземних вкладників.

За даними слідства, декілька місцевих «підприємців» облаштували в орендованих офісах і квартирах 6 підпільних сall-центрів. Їх оператори пропонували іноземцям вкладати гроші у фондові та криптовалютні ринки.

Свої «інвестиції» клієнти мали переводити на банківські рахунки і анонімні криптогаманці організаторів схеми. Після цього ділки виводили гроші обманутих вкладників у тінь.

Під час обшуків у приміщеннях call-центрів правоохоронці виявили:

майже 100 комп’ютерів з гарнітурою для телефонних з’єднань;

мобільні пристрої та маршрутизатори;

чорнові записи з даними банківських платіжних карток ошуканих клієнтів та іншу документацію із доказами протиправної діяльності.

Наразі тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до організації оборудки.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Управління СБУ у Львівській області за координації Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ та за процесуального керівництва офісу Генерального прокурора.

СБУ