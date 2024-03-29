Судитимуть жителя Дніпропетровщини, який забив до смерті власного батька

В ході суперечки 39-річний нападник сильно побив потерпілого. Після чого пішов з місця злочину, не надавши йому необхідну медичну допомогу. В наслідок отриманих тілесних ушкоджень чоловік загинув.

Як встановили поліцейські Синельниківського районного управління поліції, злочин стався 25 грудня, після опівночі в одному із будинків у с. Веселе Синельниківського району. Тієї ночі син вирішив залишитися з ночівлею у батька. Під час спілкування між чоловіками виник конфлікт, під час якого підозрюваний наніс потерпілому тяжкі тілесні ушкодження.

Проведеними заходами правоохоронці затримали 39-річного нападника. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого), ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт відносно підозрюваного скеровано до суду. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Слідчі заходи проводилися під процесуальним керівництвом Синельниківської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Синельниківського РУП