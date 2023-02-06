Зловмисник обікрав 17 автівок у Голосіївському районі столиці

Зловмисник розбивав вікна припаркованих авто, забирав речі з салону та втікав. Під час одного з таких злочинів правопорушника помітили охоронці парковки, затримали та передали працівникам поліції. Слідчі зібрали достатньо доказів щодо його причетності до аналогічних правопорушень, за які йому загрожує до восьми років ув’язнення.

На початку січня до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від охоронців парковки для автотранспорту у Голосіївському районі про те, що по камерам відеоспостереження вони виявили невідомого, який намагається викрасти з автомобіля речі. За вказаною адресою прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Під час слідчих дій правоохоронці Голосіївського управління поліції встановили, що зловмисник «заробляв» собі на життя крадіжками з автомобілів. В нічний час правопорушник відкривав вікна викруткою, проникав у салон та забирав усе, що йому здавалось цінним. Викрадене складав у сумку та носив з собою, так як постійного місця проживання у столиці не мав.

Працівники поліції за допомоги аналітиків сектору кримінального аналізу встановили особу чоловіка. У подальшому правоохоронці затримали порушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігурант – 30-річний уродженець Житомирської області, раніше неодноразово судимий за майнові злочини.

За даним фактом слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 185 КК України Кримінального кодексу України – замах на крадіжку та за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

За погодженням із окружною прокуратурою зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні сімнадцяти епізодів кримінального правопорушення. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

На момент проведення досудового розслідування підозрюваний знаходитись під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва