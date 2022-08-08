Зловмисник ошукав дівчину на ₴1,5 млн. та під час втечі намагався наїхати на правоохоронців

6 серпня оперативники обласного главку поліції спільно з поліцейськими Гайсинського районного управління поліції, Могилів–Подільського та Тульчинського районних відділів поліції за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД на території Ямпільської територіальної громади затримали раніше судимого 35-річного зловмисника, який заволодів значною сумою коштів мешканки села Баланівка та намагався втекти від поліції. Затриманий зателефонував до потерпілої та, скориставшись популярною схемою «ваш родич вчинив смертельну ДТП», змусив її віддати всі сімейні заощадження. Зловмисник затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

На спецлінію поліції надійшло повідомлення від 23-річної жительки Бершадської територіальної громади. Потерпіла розповіла, що вночі на її мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомого абонента. Незнайомець представився її чоловіком та повідомив, що у Вінниці вчинив смертельну автопригоду. Аби залагодити питання з працівниками поліції та родичами загиблого йому необхідна значна сума коштів. Жінка зібрала всі сімейні заощадження, а саме 37 500 доларів США, та пішла до зупинки громадського транспорту, на яку вказав зловмисник. Протягом години підозрюваний під’їхав на автомобілі та сам забрав гроші.

Коли вранці її чоловік повернувся додому потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій.

Отримавши повідомлення, працівники поліції відразу прибули за викликом. Заявниця надала поліцейським опис шахрая та вказала автомобіль, на якому він рухався.

Як розповів керівник Відділу поліції № 1 Гайсинського районного управління поліції Вадим Революк, працівники поліції проаналізували злочин та відразу почали відпрацьовувати осіб, які раніше потрапляли в поле зору поліції за вчинення шахрайських дій.

З’ясувалось, що до злочину причетний раніше неодноразово судимий за майнові злочини 35–річний житель м. Ямпіль.

Орієнтування на його затримання надали усім поліцейським Гайсинського та сусідніх районів.

За кілька годин автомобіль Honda, на якому рухався зловмисник, поліцейські помітили на території району. Разом з підозрюваним в автомобілі перебувала його дружина та дитина. Правоохоронці зупинили автівку та запропонували водію вийти з салону. Чоловік проігнорував вимоги поліцейських та під час втечі здійснив спробу наїхати на них. Аби зупинити транспортний засіб правоохоронці зробили кілька попереджувальних пострілів вгору та почали наздоганяти втікача.

Надалі, в ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили, що у селі Качанівка Ямпільської територіальної громади водій залишив транспортний засіб, а автомобіль поїхав в напрямку м. Крижопіль.

В ході відпрацювання населеного пункту працівники поліції спільно з бійцями КОРДу затримали чоловіка, який кілька годин переховувався від поліції в лісовому масиві.

Автомобіль шахрая поліцейські зупинили на території Городківської територіальної громади.

Наразі підозрюваний затриманий в процесуальному порядку та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Автомобіль поміщено на арештмайданчик.

Слідство повідомило затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах). За такий злочин чоловікові загрожує покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також відносно підозрюваного поліція розпочала кримінальне проводження за ст. 348 ККУ (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця). Санкція статті передбачає покарання – довічне позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Вінницької області