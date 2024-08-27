Зловмисник ошукав на ₴170 000 тернополянина, який хотів купити дрон

Аферисти продовжують ошукувати громадян в інтернеті на чималі суми. Для потреб військових 29-річний тернополянин хотів купити безпілотний літальний апарат, проте залишився без дрона та грошей.

Співробітники Тернопільського районного управління поліції встановили, що потерпілий оголошення про продаж безпілотника знайшов на сайті інтернет-магазину. Він зв’язався із потенційним продавцем та домовився про купівлю необхідного товару. Аби отримати дрон, потрібно було здійснити повну оплату. Замовник погодився і на вказаний рахунок перерахував 170 000 гривень. Ні безпілотника, ні грошей чоловік так і не дочекався.

Слідчі поліції за фактом шахрайства відкрили кримінальне провадження відповідно до ст. 190 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття кримінального правопорушення.

Поліцейські вкотре нагадують: не перераховуйте гроші на картку та не довіряйте занадто низьким цінам. Завжди перевіряйте товар до оплати або під час отримання на пошті.

Якщо ви постраждали від шахраїв, не зволікайте та телефонуйте на спецлінію «102». Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області