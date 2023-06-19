Зловмисник отримав реальне покарання за розбещення двох малолітніх дітей
За принципової позиції ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури апеляційним судом до реальної міри покарання у вигляді 5 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який розбещував двох малолітніх дівчат.
Встановлено, що мешканець одного з міст Обухівського району влітку 2015 та у січні 2021 років вчинив розпусні дії щодо дочок своєї співмешканки.
Вироком суду першої інстанції чоловіка визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 156 КК України, однак на підставі ст. 75 КК України звільнено від відбування покарання з випробуванням на 3 роки.
Не погоджуючись з призначеним покаранням вказаний вирок суду сторона обвинувачення оскаржила в апеляційному порядку.
Врахувавши наведені прокурором доводи, Київський апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції та ухвалив новий, яким обвинуваченого засуджено до реальної міри покарання.Tweet