Зловмисник отримав реальне покарання за розбещення двох малолітніх дітей

За принципової позиції ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури апеляційним судом до реальної міри покарання у вигляді 5 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який розбещував двох малолітніх дівчат.

Встановлено, що мешканець одного з міст Обухівського району влітку 2015 та у січні 2021 років вчинив розпусні дії щодо дочок своєї співмешканки.

Вироком суду першої інстанції чоловіка визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 156 КК України, однак на підставі ст. 75 КК України звільнено від відбування покарання з випробуванням на 3 роки.

Не погоджуючись з призначеним покаранням вказаний вирок суду сторона обвинувачення оскаржила в апеляційному порядку.

Врахувавши наведені прокурором доводи, Київський апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції та ухвалив новий, яким обвинуваченого засуджено до реальної міри покарання.

Київська обласна прокуратура