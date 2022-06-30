На Одещині судитимуть учасників транснаціональної організованої групи, які організували незаконний «трансфер» чоловіків за кордон

Обвинувачені заробляли до 5000 доларів США за «квиток у човні».

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчі обласної поліції встановили організатора та всіх учасників угруповання, місце тимчасового переховування клієнтів та незаконного перетину кордону.

Організував незаконний «трансфер» чоловіків, які намагалися уникнути мобілізації, громадянин Молдови. Залучив ще 5-х мешканців області. Зловмисники через лиман переправляли ухилянтів до невизнаної Придністровської Молдавської Республіки, а потім — до країн ЄС. Також вони надавали чоловікам документи про перетин кордон нібито до початку бойових дій.

Переправлення чоловіків проходило вночі групами по четверо осіб. За місце в човні члени злочинної групи заробляли з кожної особи від 3500 до 5000 доларів США.

26 травня поліцейські затримали трьох учасників під час спроби переправити чергову партію «туристів» через лиман. Згодом було затримано ще двох учасників.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури обвинувальний акт стосовно 5-ти учасників транснаціональної організованої групи скеровано до Київського районного суду м. Одеси. Їм інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Матеріали стосовно організатора групи – громадянина Республіки Молдова виділені в окреме провадження.

За незаконне переправлення осіб через державний кордон України може загрожувати позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України