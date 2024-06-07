На Прикарпатті повідомили про підозру так званому голові села, який утверджує окупаційну владу на Херсонщині

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури жителю Херсонщини заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що під час окупації російськими військовими Нижньосігорзької селищної громади Генічевського району місцевий мешканець пішов на співпрацю із ворогом та зайняв посаду у незаконних органах влади.

У серпні 2023 року він добровільно став головою села Верхні Сірогози.

Підозрюваний утверджує владу рф, організовує та проводить проросійські заходи. Зокрема, він брав участь у проведенні пседореферендуму та агітував місцевих жителів підтримувати країну-агресора.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Управління СБУ в Івано-Франківській області.

Івано-Франківська обласна прокуратура