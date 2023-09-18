Зловмисник підробляв рішення судів, довідки про непридатність до військової служби та документи держустанов

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури м. Києва викрито та припинено незаконну діяльність чоловіка, який займався підробленням документів, печаток, штампів та бланків державних установ, а також їх збутом (ч. 3 ст. 358 КК України).

За даними слідства, підозрюваний з використанням мережі анонімних Телеграм-аккаунтів створив канал збуту на території столичного регіону підроблених документів, печаток, штампів та факсиміле різних державних установ.

Слідством встановлено, що зловмисник виготовляв печатки та штампи, зокрема, районних судів м. Києва, ТЦК та СП різних регіонів України, СБУ, Державної прикордонної служби України, військових частин Міністерства оборони України, КМДА та КОДА, посольства рф в Федеративній Республіці Німеччина.

Вказані печатки і штампи використовувались фігурантом для підробки довідок щодо позбавлення російського громадянства, непридатності до військової служби, зняття з військового обліку, а також для підробки рішень районних судів України.

Вартість «послуги» становила від 10$ за підроблений штамп. Гроші останній отримував на анонімні крипто гаманці.

За результатами обшуку, проведеного у фігуранта, вилучено велику кількість підроблених документів, печаток, штампів та факсиміле згаданих держустанов.

Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.

Слідство триває.

Досудове розслідування здійснюється СУ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області, за оперативного супроводу ГВ КІБ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області

Пресслужба Київської міської прокуратури