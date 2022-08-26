Зловмисники на підставі підроблених документів заволоділи приміщенням у столиці

За результатами досудового розслідування Голосіївською окружною прокуратурою м. Києва затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт відносно групи осіб, у тому числі приватного нотаріуса, які незаконно заволоділи приміщенням у столиці на підставі підроблених документів.

Згідно матеріалів слідства, приблизно упродовж 2017-2018 років учасники схеми, підробивши правовстановлюючі документи на нежитлове приміщення, що розташовано на верхньому поверсі будинку по вул. Антоновича у м. Києві, незаконно ним заволоділи та оформили як квартири.

Надалі організатор схеми залучив свою доньку для отримання дозволу ДАБІ на реконструкцію цієї квартири. Проте замість реконструкції було фактично здійснено поділ горища на 8 окремих квартир, загальною площею 568,06 кв.м. та, за сприяння приватного нотаріуса, здійснена реєстрація права власності на новоутворені об’єкти нерухомості.

Внаслідок шахрайських дій мешканцям будинку завдано шкоди на понад 19 млн гривень. Для збереження речових доказів у кримінальному провадженні на вказані квартири накладено арешт.

Наразі обвинувальний акт відносно чотирьох учасників групи, у тому числі щодо організатора, скеровано до Голосіївського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалося Голосіївським УП ГУ НП в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура