Зрадив присязі та перейшов на бік ворога – колишньому митнику повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру колишньому митнику у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, у травні 2022 року підозрюваний, перебуваючи на посаді державного інспектора митного поста «Танюшівка» Луганської митниці Держмитслужби України, перейшов на бік ворога та почав надавати підтримку окупаційній адміністрації російської федерації на території тимчасово окупованого міста Старобільська Луганської області.

Зокрема, підозрюваний брав участь в урочистих заходах, організованих 9 травня 2022 року представниками окупаційної адміністрації російської федерації у меморіальному комплексі «Героям» тимчасово окупованого Старобільська.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві за матеріалами ГУ «Д» ДЗНД СБУ.

Київська міська прокуратура