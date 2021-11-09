Зросли штрафи за жорстоке поводження з тваринами

Набули чинності зміни, прийняті Верховною Радою щодо захисту прав тварин і покарань за жорстоке поводження.

Відповідні зміни опубліковані на сайті Верховної Ради.

Згідно зі змінами до закону, прийнятими 15 липня 2021 року, тепер заборонено знищувати з метою регулювання чисельності бездомних або диких тварин, бити, вбивати, отруювати або калічити бездомних і домашніх тварин.

Також заборонено використовувати тварин для жебрацтва, неважливо яких: свійських, домашніх або бездомних. Закон забороняє використовувати тварин для фотосесій та в рекламі закладів харчування та розваг. Забороняється робота пересувних цирків із тваринами, пересувних звіринців, зоопарків, виставок із тваринами.

Законом заборонено:

бити, вбивати, отруювати чи калічити домашніх тварин;

дарувати тварин як призи, нагороди чи премії;

завдавати їм болю або страждання, дресувати тварин способом, який завдає шкоди здоров’ю та загальному стану;

топити, душити тварин, труїти тварин та використовувати електричний струм.

Заборонено утримувати в неспеціалізованих закладах (вдома чи у громадських місцях) не пристосованих до цього тварин: ведмедів, левів, тигрів, кабанів, крокодилів, вовків, великих та отруйних змій, хижих птахів, інших тварин, які становлять загрозу для людей, або видів тварин, занесених до Червоної книги, і до Списку II Бернської конвенції (Конвенції про охорону дикої флори та фауни).

Посилюється також відповідальність і штрафи за жорстоке чи безвідповідальне поводження з тваринами.

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