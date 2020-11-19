Звільнено поліцейських, причетних до бійки в центрі Львова

За фактом хуліганських дій слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові розпочали кримінальне провадження.

Подія трапилася в ніч з 15 на 16 листопада цього року. У середмісті Львова між перехожими трапилася бійка. Коли фігурантів доставили до Галицького відділу поліції, з’ясувалося, що троє з учасників конфлікту — поліцейські з різних регіональних підрозділів. У Львові вони перебували поза службою.

Поліцейські відразу передали інформацію про затримання правоохоронців колегам із ДБР, а співробітники підрозділу внутрішньої безпеки Нацполіції розпочали службове розслідування.

В результаті перевірки була підтверджена безпосередня причетність до бійки двох поліцейських з Тернопільської та Волинської областей. Їх вже звільнено з лав поліції. Щодо третього фігуранта з Чернівців службове розслідування ще триває.

Управління комунікації Національної поліції України