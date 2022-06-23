Звинувачення у державній зраді висунуто 48 суддям із Криму

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Обвинувачення у державній зраді проти 48 суддів із Криму спрямовані до українських судів, повідомила пресслужба прокуратури АРК і Севастополя у відповідь на запит Крим.Реалії.

Українська прокуратура станом на 16 червня повідомила, що 47 із 48 обвинувачених судитимуть заочно.

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму

Крім того, прокуратура АРК та Севастополя підозрює 175 суддів із Криму у держзраді.

Також у відомстві повідомили Крим.Реалії, що Печерський районний суд Києва з лютого 2022 року не призначає дату нового засідання у справі ексголови Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука, якого обвинувачують у держзраді, у зв’язку із запровадженням в Україні воєнного стану.

Валерій Чорнобук – єдиний підозрюваний у держзраді суддя з Криму, який перебуває у зоні досяжності українських правоохоронних органів. Прокуратура АРК та Севастополя спрямувала обвинувальний висновок до суду ще у жовтні 2019 року. Станом на початок 2022 року слухання справи перебувало на стадії опитування свідків.

Як повідомлялося раніше, на материковій Україні суддів із Криму звинувачують не лише у держзраді, а й в інших злочинах.

Так, у травні цього року суддю підконтрольного Росії Київського районного суду Сімферополя Михайла Бєлоусова звинуватили у порушенні законів та звичаїв війни.

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