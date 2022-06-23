Звинувачення у державній зраді висунуто 48 суддям із Криму

Обвинувачення у державній зраді проти 48 суддів із Криму спрямовані до українських судів, повідомила пресслужба прокуратури АРК і Севастополя у відповідь на запит Крим.Реалії.

Українська прокуратура станом на 16 червня повідомила, що 47 із 48 обвинувачених судитимуть заочно.

Крім того, прокуратура АРК та Севастополя підозрює 175 суддів із Криму у держзраді.

Також у відомстві повідомили Крим.Реалії, що Печерський районний суд Києва з лютого 2022 року не призначає дату нового засідання у справі ексголови Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука, якого обвинувачують у держзраді, у зв’язку із запровадженням в Україні воєнного стану.

Валерій Чорнобук – єдиний підозрюваний у держзраді суддя з Криму, який перебуває у зоні досяжності українських правоохоронних органів. Прокуратура АРК та Севастополя спрямувала обвинувальний висновок до суду ще у жовтні 2019 року. Станом на початок 2022 року слухання справи перебувало на стадії опитування свідків.

Як повідомлялося раніше, на материковій Україні суддів із Криму звинувачують не лише у держзраді, а й в інших злочинах.

Так, у травні цього року суддю підконтрольного Росії Київського районного суду Сімферополя Михайла Бєлоусова звинуватили у порушенні законів та звичаїв війни.