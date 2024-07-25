Звягельські поліцейські розшукали причетного до крадіжки ₴48 тисяч з чужого рахунку

Днями до поліції звернувся 47-річний житель Звягельського району з повідомленням про викрадення значної суми з його банківської картки. Поліцейські встановили, що до правопорушення причетний 51-річний житель Баранівської громади.

Кілька днів тому заявник розпивав з ним спиртне. Під час застілля новий знайомий попросив чоловіка позичити йому кошти. Той погодився допомогти та передав свій платіжний засіб, повідомивши код доступу. Після цього позичальник пішов до банкомата, проте назад не повернувся. Натомість на мобільний заявника почали надходити смс-повідомлення про списання коштів з його рахунку. Загалом було викрадено 48 тисяч гривень.

Оперативники Звягельського райвідділу розшукали причетного. Він свою провину визнав та розповів, що гроші витратив на таксі та власні потреби.

Нині за вказаним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) ККУ.

Відповідно до чинного законодавства подібні дії караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Звягельський районний відділ поліції