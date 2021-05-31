Анализ конкурентов: основные этапы

На самом деле анализ конкурентов позволяет не просто узнать, какие преимущества и недостатки имеют предложения ваших «соседей» по нише. В итоге владелец или руководитель компании получает возможность реально оценить конкурентоспособность своего бизнеса, выбрать правильную маркетинговую стратегию продвижения товара или услуги. Ведь всем известно, что гораздо продуктивнее учиться на чужих ошибках. Если конкуренты в свое время уже «набили себе шишки», выводя новый продукт на рынок, то почему бы вам не избежать повторения их горького опыта?

Анализ конкурентов необходим не только перед запуском бизнеса, отмечают эксперты компании VOLL. Но и при любом новом начинании. Например, при расширении ассортимента товаров и услуг, создании и продвижение сайтов, перед стартом рекламных компаний. Чтобы избежать неверных решений, стоит разобраться, а как в такой ситуации поступили те, кто является вашими прямыми соперником в нелегкой конкурентной борьбе за клиентов? Кроме того, даже если бизнес уже работает не первый год, и дела вроде бы идут неплохо, периодически нужно анализировать ряд важных моментов. Например, не существуют ли на рынке более выгодные для потенциальных покупателей предложения? Для оценки ситуации разработаны специальные метрики. Если такие показатели, как жизненный цикл и коэффициент удержания клиента «хромают», значит потребители выбирают продукты ваших конкурентов.

Конечная цель анализа — разработать такое предложение, которое привлекло бы покупателей именно к вам. К тому же наиболее полно отражало преимущества обращения в вашу компанию, было в чем-то уникальным на рынке. Думаете, это слишком сложно? Тогда узнайте об основных этапах проведения анализа конкурентов. Только сначала нужно четко определить их и поставить конкретную цель выполнения таких работ. Иначе можно собрать и изучить слишком много информации, но так и не получить ответы на поставленные вопросы.

Определяемся с уровнем конкуренции в выбранной нише

Чтобы узнать, насколько интенсивна конкурентная борьба в выбранном сегменте рынка, нужно выяснить: сколько на нем «игроков», динамику развития продаж, частоту обновления предложений. Важно изучить прогнозы перспектив рынка на ближайшие три года.

Строим карту конкурентов

Так выясняются правила «игры» и ключевые «игроки», на примере развития которых можно строить свою маркетинговую стратегию.

Сравниваем свои предложения с аналогами от конкурентов

На этом этапе важно выделить те направления бизнеса, которые обеспечивают самый высокий уровень продаж и наибольшую прибыль. При сравнении отмечаем ключевые характеристики продуктов и выбираем лучшие предложения на рынке.

Сравниваем цены

Важно распределить продукты по нескольким категориям — от дешевого сегмента до самых дорогих позиций. Выясняем среднюю продажную цену, наиболее выгодное и, наоборот, неконкурентное предложение.

Выясняем главные каналы продаж

Необходимо понять, где выгоднее всего реализовывать вашу продукцию. Например, через Интернет магазины, гипермаркеты, рынки, через прямые продажи и т.д.

Позиционируем участников рынка

Определяем, как тот или иной «игрок» и продукт воспринимается покупателями. Например, «известная компания», «товар премиум сегмента». Также выясняем уровень лояльности потребителей и известность каждого участника рынка.

Как продвигают продукты и сколько это стоит?

Важно сформировать оптимальную конкурентную и маркетинговую стратегию. Поэтому потребуется собрать максимально полную информацию о бюджетах различных рекламных компаний, охвате аудитории и особенностях их проведения.

Технологии решают все

На данном этапе оцениваем технологические, финансовые, кадровые возможности игроков рынка и сравниваем с аналогичными показателями и потенциалом своего бизнеса.

Определяем целевую аудиторию

Необходимо описать, кто он — ваш покупатель? Определиться с рядом важных параметров — его средним возрастом, поведенческими навыками, уровнем доходов и т.д.

SWOT анализ

Выявляем самые слабые и сильные стороны вашего бизнеса и аналогичные показатели конкурентов. Оцениваем возможности и возникающие риски для каждого рассматриваемого участника рынка. Итогом станет оценка ваших конкурентных преимуществ и сравнение их с соперниками по нише.