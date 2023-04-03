Чому українці все частіше реєструють компанії в Естонії

За даними статистики, найбільше е-резидентів з України створили компанії в Естонії, за нею йдуть Німеччина та Росія. Сприятлива податкова ситуація, кращі пільги та дешевше адміністрування є одними з аргументів того, що українські власники бізнесу та підприємці почали все частіше висловлювати зацікавлення на відкриття компаній в Естонії.

Існує ряд аргументів для відкриття компанії в Естонії, – зазначають спеціалісти компанії Private Financial Services. Частково це стосується простіших формальних правил, як-от те, що в правлінні компанії з обмеженою відповідальністю є достатньо однієї особи. Одна і та ж особа також може бути власником усіх акцій. Реєстрація бізнесу (фірми) в Естонії має на меті кілька позитивних моментів, на думку експертів компанії це:

можна вести глобальний бізнес без кордонів;

безпечне розміщення особистих активів;

як холдингова компанія для оптимізації структури бізнесу;

зручність відкриття компанії та взаємодії з державними органами – в Естонії працює система електронного уряду, більшість формальностей виконується в електронному вигляді.

Податки в Естонії

Компанії з постійним місцем діяльності в Естонії оподатковуються відповідно до податкових правил Естонії. У багатьох аспектах вони сприятливіші, ніж правила в Україні. Створення холдингової компанії в Естонії може окупитися значною мірою, оскільки податок на компанію в Естонії становить 0%, а податок на дивіденди – 21%.

Витрати на працівників і заробітна плата також нижчі в Естонії, що дозволяє ще більше збільшити свій прибуток.

Естонія є країною з одним із найпривабливіших інвестиційних кліматів у Європі. Підприємці з ЄС та країн колишнього Радянського Союзу вже давно оцінили інноваційне законодавство у високотехнологічному фінтеху, нульові податкові ставки та можливості, які пропонують юрисдикції, які не входять до жодного з «чорних» світових списків.

Естонія, яка приєдналася до Європейського Союзу у 2004 році, підписала угоди про уникнення подвійного оподаткування з більш ніж двома десятками країн, включаючи Україну, США та Велику Британію. Отже, ваша естонська компанія може розподіляти дивіденди, звільнені від оподаткування в Естонії, за рахунок оподатковуваного прибутку.

Що ще окрім податкових переваг приваблює бізнес в Естонію?

Крім податкових переваг, компанія в Естонії має багато інших переваг:

Щомісячна звітність не потрібна – податкові компанії подають її раз на рік.

Вимог до обов’язкового аудиту немає – він проводиться тільки по відношенню до певних компаній (з оборотом 1,6 млн євро, кількістю співробітників від 24 шт., активами від 800 тис. євро тощо).

Обмежень щодо розміру статутного капіталу немає і він може бути сформований протягом одного року.

Зручність відкриття компанії в Естонії та взаємодії з державними органами – в Естонії працює система електронного уряду, більшість формальностей виконується в електронному вигляді.

В управлінні компанією достатньо лише одного директора, для членів правління не вимагається дозвіл на проживання (необов’язково бути громадянином Естонії).