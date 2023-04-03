Чому українці все частіше реєструють компанії в Естонії
За даними статистики, найбільше е-резидентів з України створили компанії в Естонії, за нею йдуть Німеччина та Росія. Сприятлива податкова ситуація, кращі пільги та дешевше адміністрування є одними з аргументів того, що українські власники бізнесу та підприємці почали все частіше висловлювати зацікавлення на відкриття компаній в Естонії.
Існує ряд аргументів для відкриття компанії в Естонії, – зазначають спеціалісти компанії Private Financial Services. Частково це стосується простіших формальних правил, як-от те, що в правлінні компанії з обмеженою відповідальністю є достатньо однієї особи. Одна і та ж особа також може бути власником усіх акцій. Реєстрація бізнесу (фірми) в Естонії має на меті кілька позитивних моментів, на думку експертів компанії це:
- можна вести глобальний бізнес без кордонів;
- безпечне розміщення особистих активів;
- як холдингова компанія для оптимізації структури бізнесу;
- зручність відкриття компанії та взаємодії з державними органами – в Естонії працює система електронного уряду, більшість формальностей виконується в електронному вигляді.
Податки в Естонії
Компанії з постійним місцем діяльності в Естонії оподатковуються відповідно до податкових правил Естонії. У багатьох аспектах вони сприятливіші, ніж правила в Україні. Створення холдингової компанії в Естонії може окупитися значною мірою, оскільки податок на компанію в Естонії становить 0%, а податок на дивіденди – 21%.
Витрати на працівників і заробітна плата також нижчі в Естонії, що дозволяє ще більше збільшити свій прибуток.
Естонія є країною з одним із найпривабливіших інвестиційних кліматів у Європі. Підприємці з ЄС та країн колишнього Радянського Союзу вже давно оцінили інноваційне законодавство у високотехнологічному фінтеху, нульові податкові ставки та можливості, які пропонують юрисдикції, які не входять до жодного з «чорних» світових списків.
Естонія, яка приєдналася до Європейського Союзу у 2004 році, підписала угоди про уникнення подвійного оподаткування з більш ніж двома десятками країн, включаючи Україну, США та Велику Британію. Отже, ваша естонська компанія може розподіляти дивіденди, звільнені від оподаткування в Естонії, за рахунок оподатковуваного прибутку.
Що ще окрім податкових переваг приваблює бізнес в Естонію?
Крім податкових переваг, компанія в Естонії має багато інших переваг:
- Щомісячна звітність не потрібна – податкові компанії подають її раз на рік.
- Вимог до обов’язкового аудиту немає – він проводиться тільки по відношенню до певних компаній (з оборотом 1,6 млн євро, кількістю співробітників від 24 шт., активами від 800 тис. євро тощо).
- Обмежень щодо розміру статутного капіталу немає і він може бути сформований протягом одного року.
- Зручність відкриття компанії в Естонії та взаємодії з державними органами – в Естонії працює система електронного уряду, більшість формальностей виконується в електронному вигляді.
- В управлінні компанією достатньо лише одного директора, для членів правління не вимагається дозвіл на проживання (необов’язково бути громадянином Естонії).
Іноземні громадяни в Естонії мають право заснувати компанію в Естонії в одній із таких форм:
- Приватне товариство з обмеженою відповідальністю – OÜ (аналог ТОВ);
- Акціонерне товариство – AS;
- Партнерства в різних формах – TU, UU;
- Індивідуальний бізнес – FIE.
Перша форма компанії користується найбільшим попитом і найбільшою популярністю серед іноземців. Це особливо зручно для середніх компаній і корпоративних структур. OÜ має право зареєструвати власника та бути членом правління – присутність резидентів Естонії є абсолютно добровільною. Компанія вимагає 2500 євро статутного капіталу. Вона може бути внесена грошима на рахунок, відкритий до видачі реєстраційних документів, передана у вигляді власності або передана при поданні електронної заяви. Зовсім не обов’язково сплачувати статутний капітал, але перед виплатою дивідендів це потрібно зробити.
6 квітня 2022 року в Естонії офіційно запустили нову пропозицію фінансової підтримки українських підприємців. Громадянам України, яким надано e-Residency та зареєструють свою першу компанію в Естонії за допомогою відповідного постачальника бізнес-послуг, буде відшкодовано кошти за сплату державного мита e-residency.