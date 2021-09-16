Что такое валютный спред и от чего он зависит?

Валютным спредом называют разницу между стоимостью покупки и продажи определенной валюты. Выражается данный показатель в процентах и показывает прибыль банка. Различия между спредами банков, виртуальных и стационарных обменных пунктов может быть значительной.

Самый выгодный курс гривны к злотому и минимальную разницу между ценой покупки и продажи валюты предлагают онлайн-обменники. Издержки на их содержание значительно меньше, чем у стационарных финансовых учреждений, а число потенциальных заемщиков выше.

От чего зависит валютный спред

На окончательный спред влияет большое количество факторов, самые важные из них:

Финансовые и политические риски. Ни для кого не секрет, что нестабильная ситуация в стране плохо сказывается на финансовой ситуации, а значит, разница увеличивается.

Объемы торгов. Если на финансовом рынке значительный оборот валюты, это свидетельствует о ее высокой ликвидности. Когда стоимость денежных знаков снижается, разница между оценкой валюты клиентом и продавцом также сокращается. Это облегчает поиски покупателей и гарантирует успешное окончание сделки.

Волатильность цены валюты. Если государство не поддерживает свою валюту с помощью фискальных и монетарных инструментов, она становится более восприимчивой к изменению стоимости. Из-за подобной нестабильности возрастают отпускные цены и увеличивается спред.

У популярных валют низкий спред, у тех, что встречаются реже – высокий.

Почему валютная разница важна для нас

Нужно помнить, что банки и обменники самостоятельно выбирают валютный спред. В одном финансовом учреждении он будет больше, а в другом – меньше. Скажем даже больше: в одном банковском подразделении для разных валют устанавливается различный спред. Например, зачастую спред евро ниже, чем аналогичный показатель фунта стерлинга. Это означает, что от продажи британской валюты финучреждение будет зарабатывать больше, чем от реализации евро.

Большую роль размер спреда играет для тех, кто берет заем в зарубежной валюте, поскольку от него напрямую зависит сумма взноса, которую придется выплачивать в определенный день. Последние годы на территории нашего государства действует закон, согласно которому банки обязаны принимать платежи по кредитам не только в национальных денежных знаках, но и в валюте займа. Это позволяет должникам сэкономить на сумме взноса. Они конвертируют валюту по более низкой цене (например, в обменном пункте) и переводят на свой счет, откуда выплачиваются взносы по кредиту.

При выборе банка или обменника для долгосрочного сотрудничества обязательно нужно учитывать предлагаемый валютный спред.