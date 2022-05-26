ДБР арештувало майно білоруської компанії на 20 млн. доларів

ДБР продовжує системну роботу щодо виявлення та вилучення на користь нашої держави майна країн-агресорів.

Зокрема, у Миколаївській області працівники ДБР на території морського порту виявили 188 вагонів з мінеральними добривами.

77 тисяч тонн товару належали білоруській холдинговій компанії. Вартість майна разом з білоруськими вагонами складала близько 20 млн доларів США (понад 700 млн гривень).

65 тисяч тонн добрив вже встигли перевантажити на українські судна, які мали переправити товар за кордон.

Наразі слідчі ДБР арештували все майно в межах кримінального провадження стосовно зловживання службових осіб Миколаївської митниці, які сприяли незаконному переміщенню санкційних товарів через митний контроль.

Розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська обласна прокуратура.

ДБР