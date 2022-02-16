Доллар слабеет, деэскалация конфликта укрепляет евро и гривну

Доллар теряет, евро выигрывает на деэскалации конфликта. Вчера в первые часы европейских торгов евро оставался прибыльным, так как он вырос после сообщений о том, что часть российских вооруженных сил отошла от границы с Украиной. Тем не менее, напряжение в среду оставалось довольно сильным, в результате чего единая европейская валюта очень скромно росла.

Украинская гривна снова подорожала на 15 копеек, Нацбанк вчера установил официальнійкурс на уровне 28,09 грн за доллар. По данным сети обменных пунктов КитГрупп курс доллара в Киеве в обменках составил 28.08 грн за доллар. С одной стороны, это следствие ослабления доллара, но не единственная причина.

В этом году гривна также укрепляется по отношению к евро и доллару, после новостей о предоставления финансовой помощи от ЕС и США. Вчера как раз Евросоюз принял постановление о выделении помощи Украине в размере 1.2 млрд евро. Сегодня купить евро в Киеве можно за 32.10 грн, официальный курс НБУ составляет 31.93 грн за евро.

На финансовых рынках часто бывает так, что то, что раньше было дешевле, стало самым дорогим, и наоборот. Курс украинской валюты к евро с 2015 года колеблется в пределах 26-35 гривен за евро. Только в конце 2020 года евро в Украине стоил 35 гривен, что на тот момент делало её самой слабой валютой за три года.

Доллар слабеет перед протоколом ФРС, деэскалация конфликта укрепляет евро

Во вторник министерство обороны России опубликовало кадры, в которых утверждается, что некоторые военнослужащие вернулись на базу после учений, но президент США Джо Байден заявил, что США не подтвердили и этот шаг.

Кроме того, через несколько часов после заявления Москвы Украина сообщила, что интернет-сети ее министерства обороны и двух банков подверглись атаке киберпреступников.

Мировые акции восстановились после новостей из Восточной Европы, индекс MSCI для мировых акций вырос на 1,34%. Австралийский доллар, который обычно считается чувствительным к риску, последовал за евро, поднявшись на 0,37% во вторник и прибавив еще 0,3% в среду. В настоящее время валютная пара AUD/USD торгуется на уровне 0,7172.

Индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании составил 5,5% в январе по сравнению с 5,4% в декабре, превзойдя ожидания аналитиков, сообщило в среду Британское статистическое управление (ONS).

Между тем, индекс базовой инфляции (без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители) вырос на 4,4% г/г в прошлом месяце по сравнению с 4,2%, зафиксированными в декабре, превысив консенсус-прогноз в 4,3%.

Ежемесячные данные показали, что потребительские цены в Великобритании в январе составили -0,1% против ожидаемых -0,4% и +0,5% ранее.

Наибольший вклад в 12-месячную инфляцию ИПЖ в январе 2022 года внесли жилищно-бытовые услуги (1,37 п.п.) и транспорт (1,24 п.п., в основном моторные топлива и автомобили с пробегом).

Курс фунта отреагировал на последние данные укреплением и растет на 0,2% по отношению к доллару США. В этот момент пара GBP/USD торгуется в районе $1,356, вновь робко приближаясь к основной зоне сопротивления. В Украине купить фунт в Киеве можно за 38.25 грн.

Федеральная резервная система протоколирует самое важное событие сессии в среду

Золото, считающееся одним из убежищ, остается на уровне около 1850 долларов за унцию после распродажи во вторник . В случае вооруженного конфликта мы, вероятно, наблюдали бы динамичный рост стоимости металла.

ФРС готова поднять процентные ставки на своем заседании в марте. Более высокие данные индекса цен производителей, опубликованные во вторник, также повысили доходность облигаций США. Доходность 10-летних облигаций недавно составляла 2,0329, вернувшись к двухлетним максимумам после падения ниже 2% на этой неделе из-за роста геополитической напряженности.

Доллар может вырасти после февральского заседания ФРС. Инвесторы хотят узнать, обсуждалась ли возможность повышения ставки.