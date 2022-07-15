ФРС США поднимет процентные ставки, доллар догоняет евро, курс злотых падает

После июньских данных по инфляции в США большинство рыночных аналитиков ожидают, что ФРС США поднимет процентные ставки в июле на целых 100 базисных пунктов. Это может укрепить доллар, курс которого до сих пор бьет рекорды.

Инфляция в июне в США неожиданно составила 9,1 процента. Эти неожиданные данные вызвали панику у рыночных аналитиков. По их мнению, Федеральная резервная система США, то есть центральный банк США, может в ответ поднять ставку по федеральным фондам аж на 100 базисных пунктов.

В Украине по-прежнему велик разрыв между курсом Нацбанка и рыночным. Доллар догнал евро, курс злотых чуть понизился, это одна из самых популярных в Украине валют, которая также чувствительно реагирует на изменения курса доллара на финансовых рынках.

Что сейчас показывает финрынок?

С середины июня, после выхода данных по инфляции в США за май, подавляющее большинство аналитиков начали делать ставки на то, что ФРС решит поднять ставку на 75 б.п. Инфляция в мае была уже высокой (составляя 8,6%), и это заставило экспертов полагать, что центральный банк США снова прибегнет к повышению ставок, чтобы смягчить рост цен.

Единственным контраргументом этому прогнозу были опасения по поводу предстоящего экономического спада. И именно поэтому еще несколько дней назад мало кто верил, что Федеральная резервная система решится на более радикальный шаг. 12 июля более 92 процентов респондентов полагали, что повышение составит 75 базисных пунктов.

Инфляция стала шоком

Но все быстро изменилось после выхода данных по инфляции в США в июне. Они показывают, что рост цен ускорился до 9,1 процента. При этом базовая инфляция — показатель, не учитывающий цены на энергоносители и продукты питания, — составила 5,9%. Это меньше, чем в мае, когда показатель составлял 6%. А эксперты ожидали более глубокого падения, до 5,7%.

Данные настолько удивили экспертов, что под их влиянием они стали стремительно пересматривать свои прогнозы по ставке по федеральным фондам после июльского заседания ФРС. В настоящее время 53,5 процента. В резерве считают, что резерв вырастет на 100 б.п., остальные придерживаются предыдущего сценария.

Доллар укрепится еще больше

Такое большое изменение ожиданий может оказать существенное влияние на курс доллара. Американская валюта ранее укреплялась, потому что рынок предполагал, что вероятность рецессии в Европе, раздираемой энергетическим кризисом после начала войны в Украине, выше, чем глубокое замедление в США.

Если это так, Европейский центральный банк изменит свои планы и не будет повышать процентные ставки. Или хотя бы уменьшить их масштаб.

Этот сценарий благоприятствует доллару по отношению к евро. Разница между процентными ставками в США и зоне евро делает более выгодным хранение капитала в долларовых активах, чем в евро. Кроме того, к доллару всегда относились как к убежищу, в которое он заходит во время рыночных потрясений. И это то, с чем мы имеем дело.

Доллар тестирует паритет к евро уже несколько дней. Он даже сломал его на мгновение в среду. Дополнительным аргументом для покупки доллара будет информация о росте инфляции, которая вдобавок имеет широкий диапазон (дорожает все) и связанные с ней прогнозы повышения процентных ставок.

Такой набор факторов — не лучшая информация для курса злотого. Злотый снова рассматривается как валюта развивающегося рынка, от которой убегают во время кризиса. Для этого есть несколько фундаментальных причин, по которым злотый может обесцениваться.

Что еще хуже, перед лицом значительного повышения процентных ставок в США становится все более неопределенным, как поведет себя Польский совет по денежно-кредитной политике. С одной стороны, последний прогноз инфляции и ВВП, подготовленный экономистами НБП, показывает сценарий стагфляции в польской экономике на ближайшие полтора года. Так что сильное замедление, даже при временном спаде ВВП и устойчиво высокой инфляции.

Но, с другой стороны, сигналы правления банка говорят, что правление верит в другой ход событий. То есть выход на пик инфляции летом (в июле-августе), после чего инфляция начнет снижаться. Что откроет MPC для снижения процентной ставки в конце следующего года.

Вариант, при котором члены руководства НБП более охотно говорят о снижении процентной ставки, чем о ее повышении, в ситуации, когда один из крупнейших центробанков мира только разгоняется, также может не помочь злотому.