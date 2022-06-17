После двух лет пандемии распродажи становятся праздником как для покупателей, так и для брендов

Мода и красота — одна из самых крупных и быстрорастущих потребительских категорий в стране, движимая молодым населением, амбициозным образом жизни и легким доступом к брендам для людей из всех социально-экономических слоев и регионов.

По мере того, как пандемия постепенно отступает, индустрия моды демонстрирует большую устойчивость и возрождающийся рост на фоне возобновившегося потребительского энтузиазма. Все большее число целеустремленных потребителей, ищущих качество, выгоду и выбор, совершают покупки в Интернете для удовлетворения своих потребностей в моде и образе жизни. Как отмечают представители украинских онлайн магазинов одежды https://odevalka.com.ua/, на самом деле, мода стала отправной точкой для миллионов покупателей, впервые совершающих покупки в Интернете, для изучения платформы электронной коммерции и ее разнообразия предложений.

Рост электронной коммерции

Электронная коммерция охватывает очень большое и растущее число клиентов в Европе, США и в Украине. Ожидается, что следующие сотни тысяч пользователей онлайн шоппинга прибудут из городов 2-го и 3-го уровней, поэтому распродажи в конце сезона станут важной точкой входа для клиентов в этих регионах.

Для молодых покупателей, независимо от того, являются ли они жителями мегаполисов или небольших городков, мода является средством заявить о своем стиле жизни и оживить свою индивидуальность поэтому купить модную одежду стремятся многие. Они ценят вещи, но всегда следят за последними модными тенденциями. С миллионами продавцов и брендов, связывающих миллионы новых и существующих клиентов, распродажи в конце сезона — это отличный способ одновременно удовлетворить потребности клиентов и возможность для сотен продавцов обслуживать более широкий круг покупателей. Как отмечают эксперты, после двух трудных лет пандемии покупатели с недостаточным уровнем доходов все чаще ищут недорогие предложения, следует ожидать возвращения распродаж уже с середины лета.

Сегодня электронная коммерция устраняет разрыв между двумя концами спектра и облегчает не только доступ к широкому кругу продуктов и брендов для покупателей, но и рост для продавцов, предоставляя им возможность масштабировать продажи на национальном уровне. Эти мероприятия также являются прекрасным временем для представления новых, менее известных местных модных брендов в онлайн магазинах, когда интерес потребителей достигает своего пика.

Статистика показывает, что интернет продажи в настоящее время являются важным инструментом для индустрии моды, и за прошедшие годы продавцы стали свидетелями значительного увеличения своей клиентской базы и соответственно доходов.

Технология масштабирования, инклюзивности и персонализированного опыта в электронной торговле

Электронная коммерция изменила способы совершения покупок покупателями, а технологии сыграли решающую роль в преобразовании покупательского опыта в Интернете. Технологии играют ключевую роль в улучшении качества обслуживания клиентов — от концептуализации до курирования выбора, обширного каталога дизайнов и тенденций до доставки в самые дальние уголки страны.

Благодаря глубокому пониманию текущих и развивающихся тенденций моды, а также предпочтений потребителей, электронная коммерция смогла предоставить клиентам персонализированный опыт, особенно в разнообразной культурной среде. Поскольку модные тенденции сильно различаются в зависимости от региона, культуры и времени года, персонализация становится критически важной для обеспечения высокого качества обслуживания клиентов.

Электронная торговля играет ключевую роль в доставке товаров моды и стиля различным группам клиентов, независимо от географического положения и возрастных групп. Сегодня покупателю не нужно ждать завершения глобального модного сезона, чтобы получить в свои руки последнюю модную коллекцию, подбор продуктов от продавцов и брендов становится легко доступным через электронную коммерцию. Распродажи дают брендам и продавцам возможность предложить широкий выбор и индивидуальный подход, отвечающий требованиям покупателей. Поскольку все больше клиентов присоединяются к покупкам в Интернете, особенно по мере увеличения спроса на одежду, обувь, аксессуары, сумки, украшения и т. д.,

По мере того, как клиенты по всей стране все чаще с нетерпением ждут возможности поэкспериментировать со своим стилем, а продавцы стремятся укрепить свое присутствие в Интернете, такие события, как распродажи, становятся счастливым триггером для искателей выгоды.