Гід покупця: Які бувають автоцистерни для бензовозів?

Що таке паливозаправник? Це за своєю суттю сучасний бензовоз з герметичною автоцистерною на вантажному шасі або причіпній техніці, який виконує не тільки доставку легкозаймистих світлих нафтопродуктів, як то бензин, дизпаливо, гас тощо, а й має власну міні-АЗС, тобто може застосовуватись для видачі палива та навіть вести його облік.

Фахівці заводу спецтехніки “Техкомплект”, який виробляє кожну другу автоцистерну для автопаливозаправників, які збираються в Україні https://thk.kiev.ua/ua/catalog/avtotoplivozapravschik розповідають про те які бувають автоцистерни для бензовозів.

Основна вимога до цистерни паливозаправника – бути стійкою та герметичною. Але є багато нюансів у виготовленні цистерн, наприклад є декілька основних видів цистерн залежно від геометричної форми їх поперечного перерізу.

Різноманіття автоцистерн в сучасних бензовозах за формою поперечного перерізу наступне:

Коло

Овал

Плескатий овал (так звана «валіза»).

Які цистерни найчастіше купляють в Україні?

Експерти компанії зазначають, що найбільш популярні саме цистерни-«валізи». Таку форму автоцистерни варто обирати тим, хто хоче отримати не тільки герметичність, а й стійкість автотранспорту із завантаженою цистерною.

Центр рівноваги в «валізах» має змогу максимально знизити рівень відносно поверхні землі, цей фактор і надає максимальну стійкість вантажівці з наповненою цистерною під час руху. Крім того, «валізи» надають можливість максимально корисно використати ємність цистерни для заповнення, а також стійкість цистерни форми «валізи» дає змогу використовувати як базу для монтажу стандартні дорожні вантажні шасі або причіпну техніку.

Особливості розташування вбудованого модуля видачі та обліку палива

Різноманіття типу та ємності цистерн, які виготовляються, не обмежується тільки геометрією поперечного перерізу та широким діапазоном об`ємів (на вантажних шасі та причепах монтуються цистерни місткістю від 4 до 20 кубометрів, на напівпричепах – до 30 кубометрів).

Є певні особливості розташування модулю видачі та обліку палива залежно від розміру колісної бази базового вантажного транспорту:

Якщо виконуються роботи по встановленню цистерни на вантажне шасі з невеликим значенням колісної бази, тоді розташування одного або декількох модулів обліку та видачі палива виконують збоку та знизу задньої частини цистерни. Це найбільш типове розташування модулів міні-АЗС для більшості бензовозів, які випускає Техкомплект.

Доволі часто в роботу поступають так звані довгобазні вантажні шасі, в яких широка колісна база і відповідно – велика монтажна довжина рами. В такому випадку стандартна цистерна при монтажі не займає усю довжину підрамника, і тому між кабіною та передньою стінкою автоцистерни є доволі помітний отвір. Якщо його не заповнити, порушується естетика зовнішнього вигляду готового автопаливозаправника, хоча на функціональні можливості бензовоза це ніяк не впливає. Аби заповнити вільне місце можна: встановити додаткову металеву шухляду для перевезення супутніх інструментів, при цьому розташування міні-АЗС залишається традиційним (збоку та знизу); або виготовити цистерну, в якій спереду або позаду є як одне ціле з нею додатковий відсік для розташування елементів системи видачі та обліку палива.

Якщо ваша базова вантажівка має достатньо довгу базу, ви можете замовити автопаливозаправник, який матиме відсік із системою видачі та обліку, що є одним цілим з цистерною. Такий відсік може бути розташований або попереду, або позаду цистерни.