Верховна Рада повернула мита і ПДВ на імпортні товари та авто

За документ проголосували 234 народні депутати.

Рада повернула мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто з 1 липня.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Рада а повернула мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто (з 01.07)», — сповістив він.

Йдеться про урядовий законопроект №7418. Його ухвалили одразу у двох читаннях. За документ проголосували 234 народні депутати.

Законопроектом передбачено відновити оподаткування для транспортних засобів, що ввозяться громадянами. Також касовуються пільги для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану». Так було, зокрема, звільнено фізичних осіб від сплати митних платежів під час ввезення транспортних засобів.

Напередодні у Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроект №7418 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування» про скасування пільги на ввезення автомобілів з-за кордону в Україну.

У пояснювальній записці зазначається, що в період звільнення від оподаткування імпорту ввезено понад 119 тисяч автомобілів, непоодинокі випадки преміумкласу. В результаті держбюджет зазнав збитків у розмірі 13 млрд грн.

Також зазначаєтться, що, за даними митної статистики, в середньому щомісячні втрати доходів бюджету становили близько 3 млрд грн ПДВ та ввізного мита. // УНІАН