Функциональность современных самосвалов уже не ограничивается исключительно перевозкой

Самосвал – техника специального назначения, главная функция которой заключается в перевозке сыпучих грузов. Такой транспорт загружается с помощью экскаватора, погрузчика или бункера. Но, разгружаться может самостоятельно. Достаточно только поднять кузов. Что позволяет снизить расход времени на выполнения поставленных перед такой техникой задач.

Эксперты компании Express Tehbud, которая предоставляет услуги самосвала в Киеве, рассказывают, сколько функций есть казалось бы у обычных самосвалов.

Функции самосвалов

С помощью такой техники сегодня выполняют следующие работы:

транспортировка грузов;

разгрузка грузов;

погрузка грузов;

подъем грузов.

Чтобы осуществить аренду самосвалов, нужно знать о способностях такой техники и ее функционале.

Транспортировка грузов

Основной функцией самосвалов является перевозка грузов из одного пункта в другой. В зависимости от того, какой объем грузов нужно перевести, целесообразно правильно подойти к выбору грузоподъемности самосвала. Спецтехника различается по грузоподъемности на:

Сверхмалые. До 2 тонн.

Малые. До 5 тонн.

Средние. До 10 тонн.

Тяжелые. Более 10 тонн.

Все виды спецтехники, кроме карьерных самосвалов, могут перевозить стройматериалы, сельскохозяйственную продукцию и различное сырье по дорогам общего назначения.

Разгрузка кузова

Самосвалы – это техника, оснащенная специальным гидравлическим приводом, позволяющем поднимать кузов и ссыпать груз, который в нем имеется. Эта возможность экономит время разгрузки. В зависимости от модели гидравлический механизм может опрокидывать кузов назад и вбок. Таким образом упрощается разгрузка:

щебня;

песка;

глины;

минеральных стройматериалов;

сельхозпродукции;

отходов и строительного мусора.

Погрузка грузов

Некоторые современные модели самосвалов оснащаются крано-манипуляторными установками, отмечают эксперты. С их помощью можно произвести погрузку без привлечения специальной техники. Обычно «рука» манипулятора устанавливается между кабиной и кузовом. Чаще всего ее оснащают крановой подвеской. Но при необходимости крюк можно заменить на ковш и проводить погрузку без привлечения дополнительной техники.

Подвижный манипулятор способен распределить грузы по всему кузову. Это позволит исключить нагрузку на ось и продлевает ресурс эксплуатации транспортного средства, отмечает эксперт Express Tehbud.

В зависимости от типа грузов различается вид ковша у манипулятора. Одно- или двустворчатый ковш предназначен для загрузки песка или щебня. Для крупных элементов используются механизмы с грейфером.

Подъем грузов

Некоторые самосвалы оснащаются манипулятором с раздвижной стрелой. С ее помощью можно проводить перемещение грузов на высоту. Такая функция востребована при строительстве многоэтажных домов. Манипулятор может подать грузы на 2-3 этаж. Некоторые КМУ могут поднять грузы на высоту до 10-ти метров.

Самосвалы – популярный вид спецтехники, обладающий множеством функций. Главными из которых является перевозка материалов на расстояние и их самостоятельная разгрузка.