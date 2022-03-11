Українців звільнили від відповідальності за несплату податків на час воєнного стану

Громадяни України, які не можуть своєчасно подати звітність про майновий стан і доходи, сплатити податки та збори, звільняються під час війни від адміністративної та кримінальної відповідальності, передбаченої Податковим кодексом.

За заявою Державної податкової служби України, місцеві жителі мають виконати свої податкові зобов’язання протягом трьох місяців після закінчення воєнного стану на території країни.

– З урахуванням зазначених законодавчих норм, Державна податкова служба України повідомляє, що для громадян, які не мають можливості своєчасно подати податкову декларацію про майновий стан і доходи, граничний термін подання звітності відтерміновується до терміну, встановленого законом, – йдеться у повідомленні.

24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський запровадив воєнний стан на всій території України, який діє вже 16 днів з початку масштабного збройного вторгнення Російської Федерації. // ФАКТИ