Гід підприємця: вибір між кредитом та лізингом при придбанні авто з пробігом

Вибір між кредитом та лізингом часто залежить від конкретної ситуації підприємця, його фінансових можливостей та планів розвитку бізнесу. Обидва варіанти дозволяють почати справу з меншими початковими витратами, що особливо важливо для нових підприємців.

Тому все частіше зʼявляються цілі маркетплейси які здійснюють реалізацію автівок різного класу в лізинг та кредит, які залюбки використовують для придбання автівок підприємці які тільки починають свій бізнес. Вони стають все більш популярними, відображаючи загальну тенденцію діджиталізації у сфері продажу автомобілів та фінансових послуг. Ця тенденція, ймовірно, продовжиться, оскільки споживачі все більше цінують зручність та ефективність онлайн-покупок, зазначають експерти компанії Fincar.com.ua яка активно працює в цьому сегменті ринку.

Чому починаючі підприємці віддають перевагу кредиту або лізингу автівок вантажного та легкового класу з пробігом

Попри економічні виклики, бізнес-кредитування та лізинг залишаються важливими інструментами для розвитку українських компаній. Їх популярність, ймовірно, зростатиме з покращенням економічної ситуації та розширенням доступу до фінансування.

Як зазначають експерти Fincar, підприємці які починають свій бізнес, часто віддають перевагу кредиту або лізингу б/у автівок різного класу з кількох важливих причин:

Економія коштів. Б/у автомобілі значно дешевші за нові, що дозволяє зберегти оборотні кошти для інших потреб бізнесу.

Менші фінансові ризики. Нижчі щомісячні платежі, а також менша сума загального боргу.

Швидкий старт бізнесу. Можливість швидко почати роботу без великих початкових інвестицій та прискорення процесу запуску бізнес-операцій.

Практичність. Б/у авто вже пройшли період найбільшої амортизації, а отже менша втрата вартості при подальшому перепродажу.

Доступність фінансування. Банки та лізингові компанії часто мають спеціальні програми для б/у авто, простіше отримати схвалення на меншу суму. Окрім того, в Україні діє державна програма «5-7-9%», яка розроблена для підтримки розвитку малого та середнього бізнесу.

Тестування бізнес-моделі. Можливість перевірити життєздатність бізнес-ідеї без надмірних витрат, що дає гнучкість у зміні або розширенні автопарку в майбутньому.

Специфіка для вантажних авто. Можливість придбати надійну техніку відомих марок за доступною ціною, додатково – менша вартість запчастин та обслуговування для популярних моделей.

Переваги для легкових авто. Можливість почати з представницького класу авто за меншу ціну, ще й економія на страхуванні порівняно з новими авто.

Податкові переваги. При лізингу існує можливість віднести платежі на витрати, так досягається оптимізація оподаткування при купівлі авто для бізнесу.

Менший психологічний тиск. Менший стрес від можливих пошкоджень при інтенсивному використанні і легше адаптувати автомобіль під специфічні потреби бізнесу.

Лізинг часто асоціюється з підприємцями та бізнесом, але він доступний і для фізичних осіб. Підприємці частіше обирають лізинг через податкові переваги. Фізичні особи частіше схиляються до кредиту, особливо якщо планують довго користуватися авто.