Гід підприємця: вибір між кредитом та лізингом при придбанні авто з пробігом
Вибір між кредитом та лізингом часто залежить від конкретної ситуації підприємця, його фінансових можливостей та планів розвитку бізнесу. Обидва варіанти дозволяють почати справу з меншими початковими витратами, що особливо важливо для нових підприємців.
Тому все частіше зʼявляються цілі маркетплейси які здійснюють реалізацію автівок різного класу в лізинг та кредит, які залюбки використовують для придбання автівок підприємці які тільки починають свій бізнес. Вони стають все більш популярними, відображаючи загальну тенденцію діджиталізації у сфері продажу автомобілів та фінансових послуг. Ця тенденція, ймовірно, продовжиться, оскільки споживачі все більше цінують зручність та ефективність онлайн-покупок, зазначають експерти компанії Fincar.com.ua яка активно працює в цьому сегменті ринку.
Чому починаючі підприємці віддають перевагу кредиту або лізингу автівок вантажного та легкового класу з пробігом
Попри економічні виклики, бізнес-кредитування та лізинг залишаються важливими інструментами для розвитку українських компаній. Їх популярність, ймовірно, зростатиме з покращенням економічної ситуації та розширенням доступу до фінансування.
Як зазначають експерти Fincar, підприємці які починають свій бізнес, часто віддають перевагу кредиту або лізингу б/у автівок різного класу з кількох важливих причин:
- Економія коштів. Б/у автомобілі значно дешевші за нові, що дозволяє зберегти оборотні кошти для інших потреб бізнесу.
- Менші фінансові ризики. Нижчі щомісячні платежі, а також менша сума загального боргу.
- Швидкий старт бізнесу. Можливість швидко почати роботу без великих початкових інвестицій та прискорення процесу запуску бізнес-операцій.
- Практичність. Б/у авто вже пройшли період найбільшої амортизації, а отже менша втрата вартості при подальшому перепродажу.
- Доступність фінансування. Банки та лізингові компанії часто мають спеціальні програми для б/у авто, простіше отримати схвалення на меншу суму. Окрім того, в Україні діє державна програма «5-7-9%», яка розроблена для підтримки розвитку малого та середнього бізнесу.
- Тестування бізнес-моделі. Можливість перевірити життєздатність бізнес-ідеї без надмірних витрат, що дає гнучкість у зміні або розширенні автопарку в майбутньому.
- Специфіка для вантажних авто. Можливість придбати надійну техніку відомих марок за доступною ціною, додатково – менша вартість запчастин та обслуговування для популярних моделей.
- Переваги для легкових авто. Можливість почати з представницького класу авто за меншу ціну, ще й економія на страхуванні порівняно з новими авто.
- Податкові переваги. При лізингу існує можливість віднести платежі на витрати, так досягається оптимізація оподаткування при купівлі авто для бізнесу.
- Менший психологічний тиск. Менший стрес від можливих пошкоджень при інтенсивному використанні і легше адаптувати автомобіль під специфічні потреби бізнесу.
Лізинг часто асоціюється з підприємцями та бізнесом, але він доступний і для фізичних осіб. Підприємці частіше обирають лізинг через податкові переваги. Фізичні особи частіше схиляються до кредиту, особливо якщо планують довго користуватися авто.