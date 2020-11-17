Гид покупателя: что такое полимерный самовыравнивающийся пол

Практически любой промышленный объект, где есть бетонные полы, может получить выгоду от наливных полов из современных полимерных материалов. Полимерные промышленные напольные покрытия в виде самовыравнивающихся полов используются в самых разных сферах деятельности — от розничных магазинов до выставочных залов, складов и многоярусных парковок.

Некоторые уже используют их, на таких бытовых объектах как кухни или ванные комнаты. Дополнительная безопасность, красота и долговечность — качества, которые являются желанными практически для любого пола.

Одно из самых популярных — это полиуретановое многофункциональное покрытие назівается наливной пол. Такое покрытие делает полы водонепроницаемыми, бесшовными, износостойкими и грязеотталкивающими. Благодаря этим свойствам этот тип покрытия находит множество применений в общественных зданиях, мастерских, выставочных залах и магазинах, офисах и домах. О многочисленных возможностях полиуретановых покрытий, рассказывают специалисты компании Flodec.

Полиуретановое покрытие открывает бесчисленные возможности

Полиуретановые наливные полы обычно «мягче». Они более упругие и, следовательно, более устойчивы к царапинам. Пол из полиуретана также может поглощать удары намного лучше, чем пол из эпоксидной смолы.

Благодаря тому, что пол из полиуретана более упругий, он является хорошим выбором для мест с повышенной вибрацией, таких как например как многоэтажные автостоянки. Упругость полиуретанового покрытия также может действовать как гидроизоляционный слой, чтобы предотвратить прохождение трещин в бетоне (субстрате) через покрытие и их появление на верхней поверхности.

Когда дело доходит до химического воздействия, полиуретановые полы являются лучшим вариантом, особенно в пищевой промышленности, такой как производство молока и напитков, где пол подвергается воздействию молочной и других кислот.

Напольные покрытия из полиуретана гораздо более чувствительны к влаге. Любая конденсация, влажность пола или чрезвычайно высокая влажность во время укладки полиуретанового напольного покрытия могут вызвать повреждения в виде пузырей, точечных отверстий и морщин на верхней поверхности, а также проблемы отслоения бетонного основания.

Полы из полиуретана обычно затвердевают быстрее, чем эпоксидные. Если проект необходимо сдать в короткие сроки, можно рассмотреть возможность использования полов из полиуретана. Однако для нанесения полиуретановых напольных покрытий требуются опытные специалисты.

Наливной пол сегодня используют и в жиліх помещениях. Фото: http://flodec.com.ua/

Форма и функциональность по желанию

Полиуретановые покрытия могут быть созданы в соответствии с различными требованиями заказчика:

Покрытия из полиуретана доступны в разных цветах, а также в прозрачно-матовом и матовом вариантах;

Полы из полиуретана также могут применяться как устойчивые к скольжению. Покрытие имеет противоскользящий эффект за счет добавления в последний слой специальной противоскользящей пудры с размером зерна 0,1 мм;

Если водонепроницаемость не столь важна, можно обойтись полиуретановым покрытием на водной основе. Если химическая стойкость имеет решающее значение при выборе полиуретанового покрытия, эксперты рекомендуют использовать вариант на основе растворителя.

Наливные полимерные полы устойчивы к ударам, истиранию, царапинам, химическим и тепловым повреждениям. Вдобавок ко всему, после высыхания они не имеют запаха и их легко содержать в чистоте.