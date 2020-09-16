Гид покупателя: как выбрать пеленальный комод

Одним из самых приятных ожидаемых моментов для родителей, является появление младенца в семье. Стоит позаботиться о разумной меблировке детской комнаты.

Помимо спального места для малыша, важно обратить внимание на комфорт родителей в процессе ухода за новорожденным. На помощь родителям придёт пеленальный столик. В Украине такой пеленальный комод по доступной цене можно купить в специализированном интернет магазине.

Как выбрать детский комод

Многофункциональный пеленальный комод. Фото: https://babymax.com.ua .

Времена, когда наши бабушки и дедушки, пеленали и меняли подгузники в кроватке или на столе уже давно пришли. На помощь родителям пришел многофункциональный пеленальный комод. Он призван упростить жизнь новоиспеченных родителей. На какие параметры стоит обратить внимание, рассказывают специалисты компании BabyMax.

Качество. Стоит учитывать, что комод понадобится и после того как малыш подрастет. По этой причине, важно что бы материал изделия был качественным и износостойким. Советуем обратить внимание на дерево, например ДСП. Этот вариант прочный, не токсичный и не вредит здоровью малыша. Такой комод-пеленатор очень простой в уходе.

Безопасность. Очень важно обратить внимание на углы комода. Они обязательно должны быть закругленными. Лучше что бы у изделия и вовсе не было острых элементов.

Комфорт. Обратите внимание на размер пеленальной зоны. Именно по нему можно понять, насколько удобен в использовании пеленальный столик. Ящики, которые все чаще добавляют производители, позволят хранить вещи малыша. Лучше будет если направляющие в изделии будут телескопические. Так открывать и закрывать ящики будет значительно удобнее нежели у роликовых.

Дополнительные функции. Производители стараются добавлять дополнительные функции, которые сделают уход за малышом ещё проще. Например, съёмная пеленальная зона. В будущем, когда ребенок вырастет, можно снять пеленатор и использовать комод для хранения необходимых вещей. Пеленальные столы с ванной сделают процедуры гигиены, значительно проще и приятней для малыша.

Комод-пеленатор как универсальный инструмент, может стать незаменимым помощником для детского массажа, замены подгузников и переодевания малыша, — уверяют специалисты компании.