Гид покупателя: как выбрать пеленальный комод
Одним из самых приятных ожидаемых моментов для родителей, является появление младенца в семье. Стоит позаботиться о разумной меблировке детской комнаты.
Помимо спального места для малыша, важно обратить внимание на комфорт родителей в процессе ухода за новорожденным. На помощь родителям придёт пеленальный столик. В Украине такой пеленальный комод по доступной цене можно купить в специализированном интернет магазине.
Как выбрать детский комод
Многофункциональный пеленальный комод. Фото: https://babymax.com.ua.
Времена, когда наши бабушки и дедушки, пеленали и меняли подгузники в кроватке или на столе уже давно пришли. На помощь родителям пришел многофункциональный пеленальный комод. Он призван упростить жизнь новоиспеченных родителей. На какие параметры стоит обратить внимание, рассказывают специалисты компании BabyMax.
- Качество. Стоит учитывать, что комод понадобится и после того как малыш подрастет. По этой причине, важно что бы материал изделия был качественным и износостойким. Советуем обратить внимание на дерево, например ДСП. Этот вариант прочный, не токсичный и не вредит здоровью малыша. Такой комод-пеленатор очень простой в уходе.
- Безопасность. Очень важно обратить внимание на углы комода. Они обязательно должны быть закругленными. Лучше что бы у изделия и вовсе не было острых элементов.
- Комфорт. Обратите внимание на размер пеленальной зоны. Именно по нему можно понять, насколько удобен в использовании пеленальный столик. Ящики, которые все чаще добавляют производители, позволят хранить вещи малыша. Лучше будет если направляющие в изделии будут телескопические. Так открывать и закрывать ящики будет значительно удобнее нежели у роликовых.
- Дополнительные функции. Производители стараются добавлять дополнительные функции, которые сделают уход за малышом ещё проще. Например, съёмная пеленальная зона. В будущем, когда ребенок вырастет, можно снять пеленатор и использовать комод для хранения необходимых вещей. Пеленальные столы с ванной сделают процедуры гигиены, значительно проще и приятней для малыша.
Комод-пеленатор как универсальный инструмент, может стать незаменимым помощником для детского массажа, замены подгузников и переодевания малыша, — уверяют специалисты компании.Tweet