Гид покупателя: разновидности электрического теплого пола

Довольно давно, данный тип инженерных коммуникаций стал неотъемлемой частью современного ремонта. Различные виды данных систем, представлены в широком ассортименте и ценовом разнообразии. Что делает выбор электрического теплого пола ещё более сложным.

Для того, чтобы остановиться на том или решении необходимо разобраться, в каких режимах может использоваться теплый пол , а также совместно с какими видами напольных покрытий. Как отмечают специалисты с помощью электропола можно не только поддерживать комфортную температуру напольного покрытия, но и температуру воздуха в квартире, доме, офисе или ином другом помещении. Именно, с этой позиции, возможны два режима его эксплуатации – в режиме комфортного или основного источника тепла.

В первом случае, важно чтобы подобная система была смонтирована на площади не менее семидесяти процентов, относительно всей площади помещения. Рекомендуемая мощность, на один квадратный метр, должна составлять в диапазоне от 150 до 200 ват. Всё зависит от качества утепления и уровня теплопотерь. В ситуации, если теплый пол, будет обеспечивать лишь комфортный подогрев напольного покрытия – достаточно и мощности в 150 ват, на один кв. м.

Наиболее широкое распространение получили два вида электропола: кабельный и инфракрасный. Кабельный представлен нагревательным кабелем и греющим матом. Нагревательный кабель, производиться в виде готовых комплектов определённой длины – от 5 до 200 метров. Как правило, в ассортименте каждого из производителей, таких систем обогрева, представлено более пятнадцати различных длин.

Подобрать именно ту длину комплекта, которая подойдет под параметры вашего помещения – легко. Греющий кабель предназначен для укладки в слой цементно-песчаной стяжки или в клей для плитки. Для укладки под кафель производиться тонкий провод. В свою очередь, мат монтируется исключительно в слой плиточного клея. Его несомненные преимущества – простота монтажа и минимальная толщина. Мат, как кабель производиться в различных размерах, как правило, диапазон площадей находиться в диапазоне от 0.5 до 12 квадратных метров, с шагом 0.5 или 1 кв. м.

Для того, чтобы система служила долго и выполняла возложенные на неё задачи, для управления теплым полом используются терморегуляторы, благодаря которым вы можете точно выставить температурный режим, а также запрограммировать автоматическое включение и выключение.