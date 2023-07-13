Депутати змінили процедуру банкрутства на час воєнного стану

Верховна Рада запровадила окрему процедуру банкрутства на час воєнного стану.

Відповідний законопроєкт №7442 у другому читанні та в цілому Рада ухвалила 13 липня, повідомив перший заступник керівника парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Як зазначається в пояснювальній записці, метою законопроєкту є спрощення доступу до процедур банкрутства суб’єктів господарювання, які стали неплатоспроможними через повномасштабну збройну агресію Російської Федерації, до судових процедур банкрутств.

Згідно з документом:

на період дії воєнного стану та протягом шести місяців з дня його скасування збори та комітет кредиторів можуть проводитися дистанційно,

господарський суд зможе продовжувати строки проведення засідань;

зупиняється нарахування відсотків на зобов’язання боржника перед кредиторами, які реструктуризовані згідно з планом санації чи плану реструктуризації боргів;

справу про банкрутство (неплатоспроможність), коли неплатоспроможність зумовлена бойовими діями, може бути відкрито за заявою боржника без виплати авансової винагороди арбітражному керуючому на депозитний рахунок суду.

Закон також дозволяє арбітражним керуючим здійснювати свої повноваження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) без додаткового звернення до господарського суду. Це зменшить строки розгляду справ і витрат, пов’язаних з їх розглядом.

Крім того, передбачено забезпечення вимог кредиторів завдяки арешту майна не лише боржника, а й майна осіб, які несуть з боржником субсидіарну чи солідарну відповідальність. // Економічна правда